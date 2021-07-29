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ارتفاع عدد قتلى انفجار مجمع صناعي بألمانيا إلى خمسة

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ارتفاع عدد قتلى انفجار مجمع صناعي بألمانيا إلى خمسة ارتفاع عدد قتلى انفجار مجمع صناعي بألمانيا إلى خمسة

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قال مدعون والشرطة اليوم الخميس إن السلطات عثرت على جثث ثلاثة آخرين بعد الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في مجمع صناعي بغرب ألمانيا، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الانفجار إلى خمسة قتلى.

وأضافوا أنهم لن يدلوا بمزيد من التفاصيل قبل التعرف على هوية القتلى.

وتحقق الشرطة في أسباب الانفجار الذي هز مجمع تشيمبارك للكيماويات في مدينة ليفركوزن، والذي يضم شركات كيماويات كبيرة منها باير ولانكسس، وأدى لنشوب حريق في صهريج يحوي مواد مذيبة.

وأُصيب 31 في الانفجار وما زال اثنان في عداد المفقودين.

كما يعكف خبراء على تحليل الوضع لمعرفة ما إن كان السخام الذي انتشر في المنطقة المحيطة بعد الانفجار ساما. ومن المتوقع ظهور النتائج يوم الجمعة على أقرب تقدير.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن على السكان أن يحرصوا على تجنب تعرض جلدهم لهذا السخام لحين ظهور النتائج، وكذلك على عدم تناول أي ثمار من حدائقهم وتجنب تلوث أحذيتهم به ثم الدخول إلى المنازل.

كما أغلقت السلطات الملاعب في المنطقة.

المصرى اليوم

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