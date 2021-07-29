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يتقدم على أبها في الشوط الأول بهدف بن شرقي

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الزمالك يتقدم على أبها في الشوط الأول بهدف بن شرقي يتقدم على أبها في الشوط الأول بهدف بن شرقي

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انتهى الشوط الأول لمباراة أمام أبها السعودي المقامة بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى أبها السعودي، في حين نجح دفاع الأبيض في التعامل مع هجمات الضيوف.

وواصل الزمالك هجومه للتسجيل حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة ٣٦ بعدما تلقى كرة عرضية من حمزة المثلوثي وحولها بضربة رأس في المرمى، وكثف الفريق محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

المصرى اليوم

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