«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بالعيد القومي للثغر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة في الأعياد القومية، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي للثغر، حيث أقام قصر ثقافة الأنفوشي معرضا فنيا بمشاركة ٦٠ فنانا تشكيليا تنوعت أعمالهم ما بين التصوير والنحت والجرافيك والأشغال اليدوية، بحضور كل من د. رينال عبدالمحسن من قسم النحت كلية الفنون الجميلة، والفنان د. سعيد عبدالقادر ومدير عام الفرع، كما قدمت فرقة كورال أطفال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية وأخرى في حب الإسكندرية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، وقدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية عرضا آخر بقيادة المايسترو محمود أبوزيد تضمن مجموعة من الأغاني الطربية منها يا مسافر وحدك، ارحمني وطمني وجميل وأسمر.

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لإذاعة الإسكندرية، تم تنظيم لقاءا موسعا بعنوان «إذاعة الإسكندرية بين سنوات من العطاء بين الأمس واليوم» بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي وبيت ثقافة ٢٦ يوليو، أدارها الإذاعي القدير مجدي فكري، بحضور د. فتحى أبوعيانة أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وعميدها الاسبق، د. أبوالحسن سلام- أستاذ ورئيس قسم المسرح بالكلية، والإعلامية جيهان مصطفى، محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، تحدثوا خلالها عن تاريخ الإذاعة وارتباطها بثورة يوليو، وكيف وقفت الإذاعة كحائط صد في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، وكذلك دورها في إثراء الوعي الثقافي والفني لدي المواطنين وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع ومواجهة السلبيات، بينما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة عمل تصميمات بالخامات المختلفة إحتفالا بالعيد القومي للثغر ضمن نشاط مرسم الطفل.