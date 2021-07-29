في طريقها للانقراض.. نقيب الفلاحين يطالب بتحرك دولي لمنع اختفاء نهيق الحمير

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن الحمير في الطريق إلى الانقراض، لافتا إلى أن استخدام المركبات بات بديلا عن الحمير.

وأضاف عبدالرحمن أن الحمار حيوان أليف كان يعتمد عليه الفلاحين في حمل الأمتعة وركوبه في الطرق الغير ممهدة وأعمال الزراعة المختلفة ويسمى صغير الحمار والجحش ويتمتع الحمار بحدة السمع وقدرة التحمل مع شهرته بالعناد، إلا أنه بعد تمهيد الطرق واختراع المركبات والآلات بدأت الحاجة لاستخدام الحمير تقل خاصة خلال الأونة الأخيرة ومع انخفاض اسعار الحمير وارتفاع اسعار جلودها اتجه البعض إلى ذبح الحمير للاستفادة من أسعار جلودها المرتفعة وتصديرها خارج البلاد وبيع لحومها لإطعام الحيوانات آكلة اللحوم.

وأشار نقيب الفلاحين أن بعض ضعاف النفوس كانوا يبيعون لحوم الحمير للناس وللمطاعم على أنها لحوم ماشية لاستغلال ارتفاع أسعار لحوم الماشية وتدني أسعار الحمير وألقت الاجهزة الرقابية والتنفيذية القبض على الكثيرين من هؤلاء، موضحا أن لحوم الحمير لونها أحمر داكن مائل للزرقة ودهنها لا يتجمد ويصعب قطعها وانبعاث رائحة كريهة منها عند الطهي.

وأوضح أبوصدام أن الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين حذر مؤخرا من إمكانية انقراض الحمير من قارة أفريقيا بسبب إقبال البعض لذبحها طمعا في أسعار جلودها وصناعة مستحضرات التجميل وبعض الأدوية .

وطالب عبدالرحمن بالتحرك الدولي ضد هذه الظاهرة قبل أن يختفي نهيق الحمير الذي اعتدنا على سماعه لأن انقراض الحمير سوف يخل بالتوازن البيئي حيث يعتبر الحمار وسيلة نقل مفيدة للطبيعة ويستفاد من روثه كسماد طبيعي، يعتبر حلقة مهمة في التوازن البيئي

كما طالب الحكومة المصرية بمحاربة تجارة ذبح الحمير وتصدير جلودها ومعاقبة من يسوق لحومها في الأسواق المحلية بالعقاب الرادع، مشيرا إلى أن عدد الحمير يصل إلى 44 مليون حمار في العالم يوجد منهم بمصر نحو 1.8 مليون حمار .