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«ثقافة الفيوم» تواصل القوافل الثقافية بمركز إطسا

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«ثقافة الفيوم» تواصل القوافل الثقافية بمركز إطسا «ثقافة الفيوم» تواصل القوافل الثقافية بمركز إطسا

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، لليوم الثاني والأخير، فعاليات عروض المسرح المتنقل بمركز شباب قصر الباسل بمركز إطسا، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية بقرى محافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وتضمنت الفعاليات عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، إلى جانب أمسية شعرية للشاعر البدوي فوزي سليمان الرمحي، ألقى فيها قصيدة وطنية في حب الجيش المصري، تلاها قصيدة للشاعر عبد الوهاب الرمحي من شعراء نادي أدب بادية الفيوم.

وعلى هامش الفعاليات قدم قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية للرسم الحر، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف مواهب من الأطفال المشاركين، كما أقيمت ورشة أشغال يدوية لعمل مشغولات من الخرز، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالقرية ومركز إطسا.

المصرى اليوم

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