نائب محافظ قنا يتفقد عدة مشروعات صرف صحي بقرى قوص

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أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحي بمدينة قوص في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، والتى تعد الثوب الجديد للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، رافقه خلال الجولة العميد خالد فوزى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ورؤساء القرى المستهدفة، وعدد من مهندسى ومشرفى المشروعات بمركز قوص.

نائب محافظ قنا يتفقد الصرف الصحي بقوص

استهل نائب محافظ قنا جولته بتفقد مشروعات الصرف صحي بقري الكلالسه وحجازه قبلى وذلك للوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن مشروع تنفيذ شبكات انحدار ومحطة رفع وخط طرد صرف صحى لقرية الكلالسة وتوابعها تبلغ تكلفته حوالى ١٤٠مليون جنيه وتخدم سكان قرية الكلالسه وتوابعها.

نائب محافظ قنا يتفقد الصرف الصحي بقوص

وأضاف عمر أن مشروع حجازه قبلى يتكون من ٧٤.٩٦ كم إجمالي شبكات الانحدار، ومحطة رفع رئيسية واحدة ومحطة رفع فرعية واحدة، ويبلغ إجمالي خطوط الطرد ١٤.٢١كم ، بتكلفة حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، وتخدم سكان قرية حجازه قبلى وتوابعها.

نائب محافظ قنا يتفقد الصرف الصحي بقوص

وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مشددا على عدم التهاون في تطبيقها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، ومن ناحية أخرى على مسؤولي الشركة المنفذة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.