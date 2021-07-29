انتهاء فترة ولاية نائب رئيس جامعة الإسكندرية وعميدا «الحقوق والدراسات العليا والبحوث» (صور)

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كرم مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة انتهاء فترة عمله في هذا المنصب، واحالته إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش، ليصبح المنصب شاغراً ويضاف إلى مهام عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة الحالى ليصبح الأخير مسؤولاً عن 4 مهام رسمية في وقت واحد، وهى منصب رئيس الجامعة ومناصب النواب الثلاثة (التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة).

وحرص المجلس على تكريم «جابر» تقديراً لجهوده المتميزة في خدمة القطاع شؤون التعليم والطلاب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث خلال الفترة التي تولاها.

من جانبه أشاد المجلس بما حققه الدكتور هشام جابر ‏من إنجازات في قطاع التعليم والطلاب، مؤكداً أنه يعد إضافة على المستوى العلمي والأدبي والادارى، تميز خلال فترة عمله بالرؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة والحيادية فكان حريصاً على مصلحة الطلاب وتطبيق اللوائح بروح الأب والإنسان ووضع مصلحة الطالب على رأس أولوياته.

فيما ‏أعرب الدكتور هشام جابر، عن اعتزازه وفخره بتكريم مجلس الجامعة له، معرباً عن سعادته بالعمل على مدار ٦ سنوات في خدمة أبنائه الطلاب بالجامعة، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية صرح عظيم ولها رسالة تنويرية وتنموية على المستوى المحلى والعربى والأفريقى.

وأكد على أنه سيظل دائماً جندى مجند لخدمة جامعة الإسكندرية، مشدداً على أن نجاحه في تأدية دوره كان بسبب عمله ضمن فريق عمل تنفيذى مميز من العمداء والوكلاء والعاملين، مؤكداً على ضرورة تكاتف وتضافر جهود الجميع حتى تنطلق جامعة الإسكندرية للآفاق التي نحلم بها جميعاً.

كما كرم المجلس الدكتور أمين مصطفى عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبدربه عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، بمناسبة انتهاء فترة عملهما في هذه المناصب.

انتهاء فترة ولاية نائب رئيس جامعة الاسكندرية وعميدا "الحقوق والدراسات العليا والبحوث" (صور)