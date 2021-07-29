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محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياه كريمة» بمركز زفتى

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محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياه كريمة» بمركز زفتى محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياه كريمة» بمركز زفتى

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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري هي مشروع القرن الـ21 في ، والذي سيحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمديري مديريات الخدمات والذي أكد على حرص جميع أجهزة الدولة على متابعة تنفيذ كل المشروعات الجارية.

وعقب الاجتماع، تفقد المحافظ عددا من المشروعات بمركز زفتى بمرافقة لجان متخصصة من مديريات «الإسكان والتضامن الاجتماعي والصحة والتموين».

بدأت الجولة بتفقد أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة شرشابة الثانوية والتي يتم تطويرها بتكلفة ٧ ملايين جنيه لإضافة ٢١ فصلا جديدا تساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالقرية والقرى المجاورة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء ٣ مجمعات للخدمات الحكومية بقرى شرشابة، سنباط شبراملس، حيث يتكون المبنى من ٣ أدوار (دور أرضي ودورين علويين) على مساحة ٦٠٠م ٢ لتقديم ٨ خدمات للمواطنين، وهي «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب ، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي.

وخلال الجولة، زار المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة«سكن كريم» لمنزلين في شرشابة ومنزلين في سنباط ومنزلين بقرية حانوت، حيث تم تقديم مساعدات عينية، علاج على نفقة الدولة، كما تواصل المحافظ مع رئيس جامعة الزقازيق لإعفاء أحد الطلاب من المصاريف الدراسية وعودته للدراسة، كما تم التوجيه ببحث جميع الحالات من قبل مديرية التضامن لمعرفة مدى استحقاقهم لمعاش تكافل وكرامة أو أي مساعدات أخرى.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد محطة صرف شبرا ملس، ومدرسة شبرا ملس النموذجية، حيث بلغت أعمال التنفيذ بمحطة الصرف ٨٥% مدني كما تم نهو الانحدار بالكامل، وكذلك تفقد وحدة طب الأسرة بقرية سنباط والتي سيتم تجديدها ضمن خطة المبادرة لتطوير ٩ وحدات صحية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد القافلتين الطبيتين بقريتي حانوت ونهطاي والتي نظمتهمها جامعة طنطا ومديرية الصحة بالغربية لخدمة أهالي القريتين في تخصصات «الرمد، الباطنة، العظام، النساء والتوليد، الجراحة،، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الجلدية بجانب عيادات تنظيم الأسرة والقوافل التوعوية، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة.

المصرى اليوم

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