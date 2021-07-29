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أعلن نادي الدحيل القطري نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق لمدة 3 مواسم.

وكان ساسي قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الصيف الحالي وعدم رغبته في تجديد لتعاقد بعد مفاوضات طويلة وذلك بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وبدأ فرجاني ساسي مسيرته الكروية مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري.