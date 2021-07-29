أخبار عاجلة

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

فرجاني ساسي ينضم رسمياً لصفوف الدحيل القطري بعد رحيله عن ..صور وفيديو

Print
فرجاني ساسي ينضم رسمياً لصفوف الدحيل القطري بعد رحيله عن الزمالك ..صور وفيديو فرجاني ساسي ينضم رسمياً لصفوف الدحيل القطري بعد رحيله عن ..صور وفيديو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الدحيل القطري نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم السابق لمدة 3 مواسم.

وكان ساسي قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الصيف الحالي وعدم رغبته في تجديد لتعاقد بعد مفاوضات طويلة وذلك بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وبدأ فرجاني ساسي مسيرته الكروية مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد