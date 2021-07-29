روبى «نمبر 1» في إثارة الجدل.. بـ«اسم أغنية» و«شائعة ارتباط» و«شروط حفلاتها»

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شهدت الأشهر الماضية، تداول اسم الفنانة روبي على شكل واسع، وذلك منذ طرحها أغنتيها «حتة تانية»، التي تجاوت الأسبوع الحالي الـ100 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«حتة تانية» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع توما، وتمثل هذه الأغنية بمثابة عودة خاطفة للأنظار، بعودة روبي إلى الساحة الغنائية بعد 12 عاما من الأختفاء الغنائي .

وبعد نجاح تعاون روبي مع المنتج وليد منصور في أغنية «أنا لو زعلانة»، واثيرت شائعات حول ارتباط الثنائي، وهو ما نفاه وليد مؤكدا أن ما تردد عارِ من الصحة، مشيرا إلى أن روبي مثل أخته ولا يوجد أي صحة للأخبار المنتشرة ولا يعرف مصدر هذه الشائعات.

وقبل انطلاق الماراثون الرمضاني الماضي، أعلن الثنائي عن بدأ تصوير مسلسل جديد يحمل اسم «شقة 6»، وبعد أن فشل في اللحاق بالموسم الرمضاني، وأعلن صناع العمل عرضه في الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأثارت أخيراً روبي حالة واسعة من الجدل بعد إعلان شروط حفلها الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي،الذي أقيم يوم 16 يوليو الماضي ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت روبي حينها صورة تتضمن شروط الحضور: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز).. ممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية».

وتستعد لأحياء حفل جديد في 6 أغسطس، بمدينة العلمين الجديدة .

واشترطت روبي لحضور حفلها في العلمين الجديدة ألا يقل عمر المشارك عن 15 عاما، وتفتح أبواب الحفل في الخامسة مساء، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء.

وكانت أول أغاني روبي التي تثير الجدل، في عام 2003 بعنوان «أنت عارف ليه»، من إخراج شريف صبري، وهو الكليب الذي أثار الجدل بسبب جرأته بسبب ظهور روبي، ببدلة رقص كاملة في الشارع أثناء تأديتها الأغنية، وفى عام 2004 حققت روبي وبين الحين والآخر يظهر مقطع الفيديو الخاص بالأغنية الشهيرة على الساحة إذ يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسترجعين الذكريات المرتبطة به، خاصةً وأنه حصل على انتقادات واسعة بسبب تضمنه لبعض الإيحاءات التي اعتبرها البعض غير مقبولة. نجاح كبير مصحوب بجدل واسع، وأصبح الجدل ملازما لتلك الأغنية رغم مرور 17 عاما على إصدارها .

وأعلنت خلال الساعات الماضية، طرح أغنيتها الجديدة مع المنتج محمد رشيدي، التي تحمل أسم «أمك وأبوك» من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.