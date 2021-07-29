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"فلكية جدة": عودة " الجوزاء" إلى سماء والوطن العربي

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"فلكية جدة": عودة " الجوزاء" إلى سماء السعودية والوطن العربي "فلكية جدة": عودة " الجوزاء" إلى سماء والوطن العربي
سترصد بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي قبل شروق شمس الجمعة

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه يرصد بسماء والوطن العربي في هذا الوقت من العام أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار " اورايون" أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد في السماء بعد أن كانت مؤخراً خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

وأضاف المهندس أبو زهرة أنه قبل شروق الشمس الجمعة (30 يوليو 2021) ببضعة ساعات سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

وأشار أبو زهرة إلى أن نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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