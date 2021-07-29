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البرتغال.. ترفع قيد الكمامة اعتبارا من سبتمبر

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البرتغال.. ترفع قيد الكمامة اعتبارا من سبتمبر البرتغال.. ترفع قيد الكمامة اعتبارا من سبتمبر

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أعلنت البرتغالية يوم الخميس أنها ستنهي الاستخدام الإجباري للكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة رفع حظر التجول والقيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم، نظرا للتقدم المحرز في حملة التطعيم لمواجهة انتشار ، حيث تلقى نصف السكان جرعتين من اللقاح.

وأعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن "التطعيم ساهم بطريقة مهمة للغاية في تمكين هذه الإجراءات"، مشددا على ضرورة "عدم تجاهل حقيقة استمرار انتشار الفيروس، حيث أن الوباء لم يختف بعد".

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء الالتزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة اعتبارا من سبتمبر، بينما سيتم السماح بإعادة فتح النوادي الليلية والحانات التي أغلقت منذ مارس 2020 في شهر أكتوبر.

المصرى اليوم

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