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الوفد الصحي الروسي ينهي جولته بمطار الغردقة لتقييم الإجراءات الاحترازية

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الوفد الصحي الروسي ينهي جولته بمطار الغردقة لتقييم الإجراءات الاحترازية الوفد الصحي الروسي ينهي جولته بمطار الغردقة لتقييم الإجراءات الاحترازية

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أنهى الوفد الصحي الروسي جولته بمطار الغردقة الدولي لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد قبل عودة السياحة الروسية

حيث توجه الوفد وفور وصوله للمطار لتفقد صالتي السفر والوصول بدأت أعمال تفقد الحجر الصحي بالمطار والإجراءات المتخذة صالتي السفر والوصول ثم تفقد الحجر الصحي والتعرف على مراحل اخذ التحاليل والعينات وامكانيات الحجر الطبية والإجراءات الاحترازية المتخذة

وأكد مسؤولو الصحة بالبحر الاحمر ان الوفد الروسي أبدى ارتياحه للإجراءات الاحترازية المتخذة صالتي السفر والوصول وامكانيات الحجر الصحي

ومن المقرر أن يستكمل الوفد الروسي جولته اليوم الخميس والجمعة وتفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة، وشرم الشيخ، وستتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا. وتستمر الزيارة لمدة يومين ويشارك فيها ٨ أفراد ومسؤولين روس.

المصرى اليوم

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