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قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا دعما لـ«حياة كريمة»

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قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا دعما لـ«حياة كريمة» قوافل جامعة طنطا الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا دعما لـ«حياة كريمة»

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

وأشار ذكي إلى أن الجامعة نظمت اليوم، قافلة طبية إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1139 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

المصرى اليوم

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