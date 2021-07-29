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رسالة نارية من معتز إينو لرمضان صبحي

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رسالة نارية من معتز إينو لرمضان صبحي رسالة نارية من معتز إينو لرمضان صبحي

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وجه معتز إينو، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لرمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمنتخب الأولمبي.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مفيش اتنين في يختلفوا على رمضان صبحي، من الناحية الفنية، فهو لاعب مميز وإضافة لأي فريق»، مضيفًا :«.عندما رحل رمضان، عن الاهلي، زعلت لأنه كان إضافة قوية للفريق الأحمر».

وأضاف ؛«يجب على رمضان صبحي، عدم التركيز مع السوشيال ميديا، وتركيزه يكون في الملعب فقط، حتى لا يتأثر مستواه الفني، عندما يكون مستواك في النازل، بتعطي فرصة للجماهير أنها تهاجمك».

يذكر أن رمضان صبحي، يتعرض لانتقادات قوية، من بعض جماهير النادي الأهلي، وذلك بسبب رحيله عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الماضي وانتقاله لصفوف بيراميدز.

المصرى اليوم

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