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معتز إينو: بطولة افريقيا أقوى من الدوري

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معتز إينو: بطولة افريقيا أقوى من الدوري معتز إينو: بطولة افريقيا أقوى من الدوري

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يرى معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن بطولة دوري أبطال افريقيا أقوى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«بطولة دوري أبطال افريقيا أقوى من بطولة الدوري الممتاز، لأنك تواجه أقوى الفرق في القارة».

وأضاف :«في بطولة افريقيا تواجه ظروف صعبة، لأنك تواجه فرق لأول مرة، فضلا عن ضعف الامكانيات والملاعب في في بعض الدول الافريقية».

يذكر أن الأهلي توج ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي بعد تغلبه على فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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