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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 42/31، في أولى اللقاءات الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 20-13، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته على اللقاء وحقق الفوز بنتيجة 40-31.

قدم الزمالك مباراة قوية من الجانب الفني والتكتيكي، وظهر أكثر من لاعب بمستوى طيب ومنهم فلفل ولوكا وعلي هشام ومودي مع عودة هتلر للمباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريباته الجماعية غدا الجمعة، على أن يستأنف تدريباته يوم السبت استعدادا لبطولة السوبر الإفريقي المقرر لها ٢٣ أغسطس المقبل بمدينة أغادير المغربية.