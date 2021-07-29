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قضت محكمة جنايات المنصورة ،الدائرة الرابعة، اليوم، بالسجن المؤبد على «أب»، هتك عرض ابنته القاصر بإحدى قري مركز المنصورة، مستغلا تواجدهما بمفردهما وتحرش بها راغبا في اغتصابها ولكنه فشل بسبب مقاومتها فهتك عرضها بعدما هددها بالقتل في حالة عدم موافقتها

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على «شعبان.ع.ا.ع»،37 سنة، عامل، ومقيم بإحدى قري مركز المنصورة بعدما تم تداول القضية سريا بغرفة المداولة واستمعت هيئة المحكمة للطفلة البالغ من العمر 16 عاما لأقوالها والتي أكدت قيام والدها بمحاولة التعدى عليها جنسيا وجردها من ملابسها وحاول اغتصابها ولكنها قامته .

وقال محمد خالد محامى المجنى عليها «أن الطفلة شرحت أمام هيئة المحكمة الجرم الذي ارتكبه والدها في حقها وأنه هددها بمسدس بمنزله تبين فيما بعد بالفحص أنه مسدس صوت ولكنها لم تكن تعلم ذلك وأكدت أنه هددها بالسلاح بالقتل وقتل والدتها وأنها قامت بالتسجيل لوالدها قبل أن تخبر والدتها بالواقعة والتي قامت بدورها بإبلاغ الشرطة»

وأضاف «المتهم في تحقيقات النيابة اعترف بارتكاب الواقعة وأكد أنه كان يعمل بالأردن ونزل في شهر فبراير 2020 وكان بيتفرج على أفلام اباحية كثيرة ولما شاهد ابنته فكر انه ممكن ينام معها لكنه تراجع وبعد ذلك شرب حشيش مع أصدقائه على القهوة ولما رجع للبيت طلب منه تخلع بنطلونها وهتك عرضها من الخلف وبعدها باسبوع كرر فعلته وعندما رفضت تركها»

وتابع «لكن المجنى عليها أكدت أنه فعل ذلك الفعل المشين دون رغبتها وهددها بالقتل عندما كانت ترفض والمباحث عثرت بمنزله فعلا على سلاح صوت، ولما والدتها عرفت أبلغت الشرطة»

وأشار المحامي أن المحكمة قضت بأقصى عقوبة في تلك الجريمة على المتهم وهى السجن المؤبد لأن المتهم هو من أصول المجنى عليها ووليها «.

وعقب صدور الحكم بالمؤبد على أب أطلقت زوجته ووالدة الطفلة الزغاريد بقاعة المحكمة رغم اصابتها بجلطة عقب علمها بالواقعة في بدايتها .

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الدقهلية الكلية، قد أحال المتهم في القضية رقم 10009لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1474لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنه في غضون شهر ابريل وبتاريخ 8/5/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة هتك عرض الطفلة «ش»، بالقوة والتهديد .

وجاء بقرار الإحالة أن المتهم جذب نجلته الطفلة القاصر عنوة وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها ولامس أجزاء عفتها، وعرض حياة نجلته للخطر بأن كانت ظروف نشأتها داخل الأسرة برفقته مما أتاحت له الفرصة لاستغلالها جنسيا.