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مقتل 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان

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مقتل 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان مقتل 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان

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قتل 40 شخصًا على الأقل وفقد أثر 150 آخرين في شمال أفغانستان، بعد أن دمرت فيضانات منطقة تقع في شمال شرق العاصمة كابل، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.

وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين، بعدما تساقطت أمطار غزيرة في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان على بعد نحو مائتي كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

وقال سميع الله زرابي المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث: «وفقا للمعلومات الأولية تم تدمير 60 منزلا وفقد حوالي 100 شخص».

وقال المتحدث باسم طالبان ذيب الله مجاهد لوكالة «رويترز»: «لسوء الحظ جرف فيضان عنيف نصف قرية كان بها أكثر من 100 منزل وللأسف قتل أو فقد أكثر من 100 شخص»، مؤكدا أن مقاتلي طالبان يساعدون القرويين في البحث عن المفقودين.

المصرى اليوم

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