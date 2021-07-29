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عُمان تمدد إغلاقا ليليا لمكافحة كوفيد-19

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عُمان تمدد إغلاقا ليليا لمكافحة كوفيد-19 عُمان تمدد إغلاقا ليليا لمكافحة كوفيد-19

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قالت سلطنة عمان اليوم الخميس إنها مددت إغلاقا ليليا لاحتواء انتشار بما يشمل تقييد التنقلات والأنشطة التجارية في الفترة من العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا حتى إشعار آخر.

وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلد البالغ عدد سكانه نحو 4.5 مليون نسمة ترتفع مجددا بعد تراجع مطرد منذ منتصف يونيو.

وسرعت عُمان خلال الشهرين المنصرمين وتيرة حملة تطعيم كانت الأبطأ في الخليج.

وبحلول منتصف أبريل، كان نحو خمسة بالمئة من السكان المؤهلين لتلقي التطعيم قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل. وارتفعت النسبة إلى 35 بالمئة بحلول الثامن من يوليو، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وسجلت عُمان حتى يوم أمس الأربعاء 295535 إصابة بفيروس كورونا و3802 وفاة.

المصرى اليوم

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