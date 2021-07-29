محافظ الفيوم يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه

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قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، التهنئة للواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم الجديد، الذي تولى المسئولية خلفًا للواء رمزي المزين، خلال حركة تنقلات الشرطة الأخيرة.

وأشاد محافظ الفيوم، خلال زيارته لمقر مديرية الأمن بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصرنا الغالية، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، فضلًا عن التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، وإنهاء الخصومات الثأرية، بهدف حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق دون الأمن والأمان.

وأكد محافظ الفيوم، على التعاون المتكامل والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، بهدف النهوض بمحافظة الفيوم.

ومن جانبه، أعرب اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم الجديد، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومراكز المحافظة، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الانضباط بالشارع الفيومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التصدي الحاسم للجرائم والخصومات الثأرية، حقنًا للدماء، وحفاظًا على الأمن والسلم العام.