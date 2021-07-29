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بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني "عائشة"

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تتصدر دول العالم في عدد عمليات هذا النوع التي أجراها البرنامج السعودي

بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مساء اليوم عن نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني "عائشة".

وتمت العملية الجراحية لفصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

وكشف "الربيعة" في التشخيص للتوأم الطفيلي "عائشة" أنه هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة عليها وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراكًا في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

يذكر أن المملكة تتصدر دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، بدعم القيادة الرشيدة حيث أجريت أول عملية فصل توأم سيامي بالمملكة عام 1990م، تم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم، بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة، وأطول عملية منها استغرقت 23 ساعة ونصف.

ويعكس هذا النجاح في عمليات فصل التوائم التطور الكبير في المجال الصحي للمملكة، حيث وصل عدد الفريق الطبي والجراحي في بعض العمليات إلى ٣٥ مختصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

بالصور .. إنجاز طبي عالمي للمملكة.. نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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