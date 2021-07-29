تألق أبطال التنس الأرضي بالزمالك ببطولة المجمع السابع

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أعرب صبري عباس المدير الفني لأسرة التنس الأرضي عن سعادته لما حققه أبطال الزمالك مرحلة الناشئين ببطولة المجمع السابع، والتي اقيمت على ملاعب أندية “جرين ديزرت والخمائل والمقاولون ومارينا وبلاتنيوم.

وجاء في المركز الأول كل من، كريم تامر بمنافسات( فردي وجماعي)، سما ياسر، جودي أحمد، آدم مصطفى، سما ياسر، كنزي يسري، ملك أكرم، مريم شادي، معتز إسلام، هنا أسامة.

وحصد الميدالية الفضية كل من، سما على، سارة إبراهيم، لى لى عاشور، تيام كامل، محمد باسم، جودي عبدالمعطي، مرام حاتم، سعاد أحمد، سما ياسر.

وحصل على الميدالية البرونزية كل من، ريتال محمد، هنا أحمد، حمزه محمود، آدم يسري