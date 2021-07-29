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معتز إينو لكهربا: «لازم تثبت نفسك مع الأهلي»

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معتز إينو لكهربا: «لازم تثبت نفسك مع الأهلي» معتز إينو لكهربا: «لازم تثبت نفسك مع الأهلي»

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وجه معتز إينو، نجم الأهلي السابق رسالة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أتمنى أن يستغل كهربا، تلك الفرصة، وأن تكون بدايته الحقيقية مع النادي الأهلي».

ووجه إينو، رسالة لكهربا، قائلاً :«أنت بتاخد الفرصة من بداية المباراة، لازم تثبت نفسك، لأن تلك الفرص قد لا تأتي لك مرة أخرى».

يذكر أن الأهلي يلتقي مع أسوان، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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