هشام خرما يفتتح حفلات مسرح النافورة في الأوبرا الاثنين

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تواصل دار الأوبرا المصرية إحياء حفلاتها بموسم الصيف، على خشبة مسرح النافورة بساحة الأوبرا، الذي يشهد تنظيم 11 حفلا على مدار الشهر لكبار نجوم الغناء.

وتتضمن حفلات أغسطس، حفل للموسيقار هشام خرما، الأثنين، 2 أغسطس، بعد نجاح أخر مؤلفاته بمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، العمل الذي عرض ضمن المائدة الرمضانية في 2020.

كان «هشام» قد انتهى مؤخرًا من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل المنصة الجزء الثاني، وهو العمل الذي يشارك في بطولته مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد.