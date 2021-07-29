السجن لـ3 سيدات و4 رجال خطفوا وهتكوا عرض رجل في المنصورة "تفاصيل صادمة"

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قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، على 3 سيدات حضوريا و4 رجال آخرين بينهم 3 غيابيا بالسجن مدد من سنة و10 سنوات لقيامهم بخطف وتعذيب وهتك عرض رجل مما دفعه للفرار بإلقاء نفسه من الدور الثانى في محافظة الدقهلية .

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المُري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق .

حيث قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المشدد 10 سنوات لكلا من «هبه الله. ح. ع»، 32 سنة أخصائي تمريض بمستشفى دمياط التخصصي و«وعد. ع. م»، 29 سنة، و«محمد. م. م.»، 25 سنة ماجستير في التربية الرياضية- ومقيم بالمنصورة، «حضوريا» وغيابيا على كلا من «فريد. إ. ع.»، 37 سنة حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من الخارج، و«أحمد. إ. إ»، 33 سنة صاحب صالة ألعاب رياضية، «محمود. ش. ع»، 35 سنة، حاصل على دبلوم صنايع «هاربين».

كما قضت المحكمة بمعاقبة «مها أ .ع».، 34 سنة، ربة منزل، بالسجن لمدة سنة واحدة، وبراءة «حنان. ا. ا»، 52 سنة، معلم أول بمدرسة العوضية الابتدائية- ومقيمة العوضية مركز شربين مما أسند اليها، ومصادرة الأعضاء الذكرية الإصطناعية المضبوطة في الواقعة .

وذلك لاشتراكهم جميعا في خطف وتعذيب وهتك عرض المجنى عليه «محمد. م. ع»، 35 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير.

ووجه المستشار بهاء الدين المُرى رئيس المحكمة كلمة للمتهمات في القضية قبل النطق بالحكم قال فيها: «أمركن عجبا نسوة وأخدان يخطفن رجل ويغلقن الأبواب ويهتكن عرضه بالقوة، ويعذبنه ضربا وركلا واطفاء السجائر في جسمه، فيلقى بنفسه من الطابق الثاني فرارا من الجحيم»

وأضاف متعجبا «ومن تكونوا زوجتان وصديقتان وأصدقاء انه جرم على مجتمعنا لغريب يندى من وقاحته جبين الحياء وتتوارى من انحطاطه نون النساء ما أنتم إلا سرطانا في جسم مجتمعنا المصري الحيىَ بطبعه وما قضاة هذا البلد إلا أُساة هذا المجتمع وأطبائه وحق عليهم اجتثاث هذا الداء من تربته وترابه ولولا بعض الظروف وملابسات الدعوى لبلغت المحكمة بالعقاب حده الأقصى».

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 8 متهمين بينهم 4 سيدات لمحكمة الجنايات لأنهم في يوم 4/4/2021 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية خطفوا وآخر مجهول بالتحايل على المجني عليه «محمد.م. ع»، 35 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بأن نسج له كلا من المتهمة الثانية «زوجته»، والمتهمين الخامس والسادس، من خيوط الحيلة وما أن انطلت عليه وتمكنوا من اقتياده إلى المكان المعد سلفا لذلك والقابع به باقي المتهمين، قاموا بالتعدي عليه بالضرب بواسطة أدوات «عصا ومطواة وحذاء» مما شل مقاومته وتمكنوا من أن ينزعوا منه ما يستر عورته، واعتليه المتهمة الأولي وهى زوجته أيضا، واضعة أداة «قضيب بلاستيكي» بعجيزته، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وأخذوه على هيئته هذه يلتقطون له المقاطع المرئية.

وشرع المتهمين في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح أبيض وأدوات «مطواه – حبال- عصا خشبية» وما أن ظفروا به حتى كالوا إليه سيلا من الضرب بسلاح ابيض وبالأيدي والأرجل وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحه إلا أنه قد أوقفه أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تمكنه من الفرار منهم بإلقاء نفسه من الشباك.