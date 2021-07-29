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معتز إينو: الأهلي يعاني من الاجهاد

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معتز إينو: الأهلي يعاني من الاجهاد معتز إينو: الأهلي يعاني من الاجهاد

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يرى معتز إيتو، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من الاجهاد، نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يعاني من الاجهاد نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة وهو ما ظهر جليًا في مباراتي البنك الأهلي والانتاج الحربي».

وأضاف :«التغييرات التي يجريها موسيماني، المدير الفني للفريق، تكون في حدود لاعب أو اثنان، ويحتفظ بالقوام الأساسي للفريق، وهو ما أصاب اللاعبين بالاجهاد».

وتابع :«الاجهاد ليس مبرر لتراجع أداء الأهلي، لأنه من المفترض أن الفريق لديه لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة الفنية ولا يختلفون كثيرًا عن اللاعبين الأساسيين».

المصرى اليوم

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