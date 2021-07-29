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الأهلي يتلقى إخطارًا بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس

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الأهلي يتلقى إخطارًا بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر الأهلي يتلقى إخطارًا بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس

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النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس ، اعتبارًا من مباريات الاثنين الموافق 2/8/2021.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي أنه سيقوم في وقت لاحق بتحديد الجدول الجديد للمباريات في أقرب وقت وإبلاغ النادي به.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على أسوان، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة أسوان، وفي رصيده «55 نقطة»؛ جمعها من 25 جولة بعدما حقق الفوز في 16 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل أسوان مباراة اليوم في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 27 مباراة.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة أسوان الليلة 21 لاعباً، وهم:
حراسة المرمى: على لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.
خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

المصرى اليوم

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