حالة الطقس الجمعة .. وتوقعات بارتفاع درجة الحرارة الأسبوع المقبل لـ44

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تواصل درجات الحرارة الإرتفاع غدًا وخلال الأسبوع المقبل، وتسود أجواء شديدة الحرارة الجمعة مثل الطقس اليوم مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ببعض المناطق، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي أن درجات الحرارة تصل إلي 44 درجة الأسبوع المقبل فى بعض المناطق من الجمهورية.

ونصحت الأرصاد بعدم التعرض لأشعة وحرارة الشمس مباشرة والإكثار من شرب الماء والسوائل الباردة، وأكدت أن الخرائط لم تُظهر أي انخفاض فى درجات الحرارة، وأنه سيتم إعلان ذلك فى حالة وجود انخفاض فى درجات الحرارة.

توقعت الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب فى القاهرة الكبري والوجه البحري، ويتوقع أن يكون الطقس حار رطب علي السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

يتوقع أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة والرياح فى علي البحر المتوسط شمالية غربية والموج من متر ونصف إلي مترين، ويكون اتجاه الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلي جنوبية غربية والموج يتراوح بين متر ونصف ومترين.

ويتوقع نشاط الرياح ضمن أهم أخبار الطقس غدًا نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والتى تخفض الاحساس بارتفاع الرطوبة، وتتكون شبورة فى الصباح الباكر على بعض المتجهة إلي لقاهرة وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

تتوقع أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة المتوقعة غدًا 38-26 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا 33-26 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة.

تكون أعلي درجات حرارة فى مصر غدًا 41 درجة للعظمي فى أسوان والأقصر وإدفو وتكون المحسوسة 42 فى الأقصر و43 فى أسوان وإدفو والصغري 27 فى الأقصر وإدفو و28 درجة فى أسوان.

وتكون أقل درجة حرارة فى مصر غدًا للعظمي فى مطروح وتبلغ 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة والصغري 24 درجة.

وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى أبو سمبل والغردقة 42 درجة، وفي شرم الشيخ ومرسي علم وقنا وشلاتين والوادي الجديد 41 درجة، وفي الزقازيق والإسماعيلية والسويس ونويبع والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج 40 درجة.

حالة الطقس الجمعة .. وتوقعات أن ترتفع درجة الحرارة الأسبوع إلي 44

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا على القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي والمحسوسة وتكون العظمي 39 والمحسوسة 41 درجة، وفي السواحل الشمالية 34-37، وفى جنوب سيناء 39-42، وفى شمال الصعيد 40-42، أما فى جنوب الصعيد فيتوقع أن تكون 42-43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع خلال الأسبوع المقبل وتكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة المتوقعتين فى القاهرة الكبري والوجه البحري الأحد والإثنين والثلاثاء 40-42 والأربعاء 41-43، وفى السواحل الشمالية من الأحد للثلاثاء 34-37 والأربعاء 35-38، وفى جنوب سيناء الأحد 39-42 ومن الإثنين للأربعاء 40-43 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى شمال الصعيد الأحد والإثنين 41-43 والثلاثاء والأربعاء 42-44، أما فى جنوب الصعيد فتكون الأحد والإثنين 43-44 درجة. والثلاثاء والأربعاء 44-45 درجة.