ربيع زين يشدو بأغاني "السيرة الهلالية" في بيت السناري

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تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور للفنان ربيع زين، تحت عنوان «السيرة الهلالية»، اليوم الخميس في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وبحسب بيان، تتضمن فقرات الحفل مختارات من أغنيات السيرة الهلالية؛ وهي ملحمة شعبية تراثية طويلة تغطى مرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بني هلال، كانت تروى شفاهة في مصر والصعيد بوجه خاص، بالإضافة إلى بعض الأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي، وكذلك مجموعة من أروع أغاني وموشحات الفنان ربيع زين.

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي، والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

يذكر أن ربيع زين، هو ابن الشيخ زين محمود، مواليد بني مزار بمحافظة المنيا، تعلم على يد والده، وأكمل بمسرح بنى مزار مع المخرج «حمدى طلبة»، وتعلم على يد المخرج «حسن الجيرتلى» كما برع في أغاني الفولكلور.