حائل: ضبط 50 شخصا في مناسبة اجتماعية مخالفة
صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن...
السعودية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا
أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لإستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ...
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.وأوضح...
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري، أن هناك أكثر من 260 ألف غرفة فندقية بمكة...
سجلت مناطق ومحافظات المملكة، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا في ميادين الاحتفالات بنسبة 29% إذ بلغ عدد ميادين الاحتفالات بأمانات...
كشف المركز الوطني للمعلومات الصحية عن وصول عدد من تم إنشاء سجل صحي أساسي لهم في المملكة إلى 27.240.615 شخصا، بنسبة زيادة تتجاوز 60 % مقارنة...