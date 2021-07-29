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حائل: ضبط 50 شخصا في مناسبة اجتماعية مخالفة

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ضبط مواطنين امتهنا الرسم على الحوائط بطريقة مخالفة برفحاء

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن...

82c4bfad05.jpgالرياض: سعود الخزيم
5701dced3e.jpg19 ذو الحجة 1442 هـ

: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا

أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لإستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ...

icon-byline.pngالرياض محمد العواجي
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

مكة: ضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.وأوضح...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

260 ألف غرفة معقمة للمعتمرين

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري، أن هناك أكثر من 260 ألف غرفة فندقية بمكة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: أحمد الجهني
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

ثلث ميادين الاحتفالات في الرياض وعسير

سجلت مناطق ومحافظات المملكة، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا في ميادين الاحتفالات بنسبة 29% إذ بلغ عدد ميادين الاحتفالات بأمانات...

icon-byline.pngجازان علي مدخلي
icon-clock.png19 ذو الحجة 1442 هـ

60% زيادة في السجلات الصحية الأساسية

كشف المركز الوطني للمعلومات الصحية عن وصول عدد من تم إنشاء سجل صحي أساسي لهم في المملكة إلى 27.240.615 شخصا، بنسبة زيادة تتجاوز 60 % مقارنة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png18 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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