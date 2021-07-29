سفيرة كولومبيا تزور «غرفة الإسكندرية» لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك (صور)

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زارت آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اليوم الخميس، بمقر الغرفة، يرافقها المستشارة التجارية هنا شكري، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

خلال اللقاء قدمت السفيرة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، نبذة عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مؤكدة أهمية زيادة عدد المنتجات المتبادلة سواء الاستيراد أو التصدير، لتنشيط الاستثمارات وخلق فرص بين البلدين.

وأشارت إلى أن أهم المنتجات التي تصدر من كولومبيا إلى مصر هي منتجات البن والأرز والأفوكادو والأناناس والمشروم، إضافة إلى اللحوم الكولومبية مؤكدة إنها أفضل وأرخص من اللحوم البرازيلية.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قدمت 10 منتجات مصرية إلى كولومبيا، لدخولهم إلى السوق الكولومبي، مع تخفيض تكلفة إجراءات الدخول على تلك المنتجات.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والسياحية، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.

حضر اللقاء، أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية، وأشرف أبوإسماعيل، وأشرف الجزايرلي، وعمر الغنيمي، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، والبديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.

سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)

سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)

سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)

سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)