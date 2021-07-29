أخبار عاجلة

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سفيرة كولومبيا تزور «غرفة الإسكندرية» لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اليوم الخميس، بمقر الغرفة، يرافقها المستشارة التجارية هنا شكري، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

خلال اللقاء قدمت السفيرة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، نبذة عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مؤكدة أهمية زيادة عدد المنتجات المتبادلة سواء الاستيراد أو التصدير، لتنشيط الاستثمارات وخلق فرص بين البلدين.

وأشارت إلى أن أهم المنتجات التي تصدر من كولومبيا إلى هي منتجات البن والأرز والأفوكادو والأناناس والمشروم، إضافة إلى اللحوم الكولومبية مؤكدة إنها أفضل وأرخص من اللحوم البرازيلية.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قدمت 10 منتجات مصرية إلى كولومبيا، لدخولهم إلى السوق الكولومبي، مع تخفيض تكلفة إجراءات الدخول على تلك المنتجات.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكولومبيا، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والسياحية، من خلال تبادل الخبرات المشتركة، وذلك من إجل إنشاء عمليات تبادل تجاري قوية بين الجانبين.

حضر اللقاء، أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية، وأشرف أبوإسماعيل، وأشرف الجزايرلي، وعمر الغنيمي، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، والبديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.

سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)
سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)
سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)
سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)
سفيرة كولومبيا تزور"غرفة الإسكندرية" لبحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك: مصر قدمت 10 منتجات لأسواق بلادها (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب