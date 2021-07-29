أخبار عاجلة

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأولمبية البرازيلية توصى لاعبيها بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأوليمبياد

Print
الأولمبية البرازيلية توصى لاعبيها بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأوليمبياد الأولمبية البرازيلية توصى لاعبيها بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأوليمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أوصت اللجنة الأولمبية البرازيلية، اليوم الخميس، لاعبيها بالابتعاد عن «مواقع التواصل الاجتماعي» خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، لتجنب «تشتيت انتباههم»، وذلك بعد وقوع مشاحنات وصدامات، بما فيها بين اللاعبين أنفسهم.

ونشرت اللجنة الأولمبية البرازيلية بيانًا قالت فيه: «توصي اللجنة بشدة اللاعبين خلال منافسات طوكيو، بأن يركزوا بصورة أساسية على أدائهم، وأن يتجنبوا ما قد يشتت انتباههم عن هدفهم الرئيسي».

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أن الألعاب في حد ذاتها فترة تسودها «عاطفة كبيرة وحساسية مفرطة»، وأن مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد «بيئة خصبة للآراء والمناقشات»، قد «تزيد من الاندفاع».

ولعبت البعثة البرازيلية دور البطولة في عدة حالات جدلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت صدى في وسائل الإعلام المحلية.

ووقعت الحالة الجدلية الأخيرة بين باربارا، الحارسة الأساسية لمنتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات، ومواطنتها أندريا بونتيس، رياضية بارالمبية في التجديف المتعرج، حيث طلبت الأخيرة استبدال باربارا بحارسة منتخب البرازيل لكرة اليد، بابي أرينهارت، بسبب الخطأ الكبير التي ارتكبته في مباراة هولندا.

وأثارت كلمات بونتيس حالة جدلية كبيرة، وتبادلت هي وباربارا المنشورات التي لاقت صدى واسعا في وسائل الإعلام البرازيلية، وغيرها من الأحداث الأخرى.

ونصحت اللجنة الأولمبية البرازيلية اللاعبين بالتواصل مع عائلاتهم «عبر القنوات ووسائل الاتصال المباشرة»، و«اتباع إرشادات» اللجنة الأولمبية الدولية بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا

وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو

وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو