الأولمبية البرازيلية توصى لاعبيها بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأوليمبياد

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أوصت اللجنة الأولمبية البرازيلية، اليوم الخميس، لاعبيها بالابتعاد عن «مواقع التواصل الاجتماعي» خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، لتجنب «تشتيت انتباههم»، وذلك بعد وقوع مشاحنات وصدامات، بما فيها بين اللاعبين أنفسهم.

ونشرت اللجنة الأولمبية البرازيلية بيانًا قالت فيه: «توصي اللجنة بشدة اللاعبين خلال منافسات طوكيو، بأن يركزوا بصورة أساسية على أدائهم، وأن يتجنبوا ما قد يشتت انتباههم عن هدفهم الرئيسي».

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أن الألعاب في حد ذاتها فترة تسودها «عاطفة كبيرة وحساسية مفرطة»، وأن مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد «بيئة خصبة للآراء والمناقشات»، قد «تزيد من الاندفاع».

ولعبت البعثة البرازيلية دور البطولة في عدة حالات جدلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت صدى في وسائل الإعلام المحلية.

ووقعت الحالة الجدلية الأخيرة بين باربارا، الحارسة الأساسية لمنتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات، ومواطنتها أندريا بونتيس، رياضية بارالمبية في رياضة التجديف المتعرج، حيث طلبت الأخيرة استبدال باربارا بحارسة منتخب البرازيل لكرة اليد، بابي أرينهارت، بسبب الخطأ الكبير التي ارتكبته في مباراة هولندا.

وأثارت كلمات بونتيس حالة جدلية كبيرة، وتبادلت هي وباربارا المنشورات التي لاقت صدى واسعا في وسائل الإعلام البرازيلية، وغيرها من الأحداث الأخرى.

ونصحت اللجنة الأولمبية البرازيلية اللاعبين بالتواصل مع عائلاتهم «عبر القنوات ووسائل الاتصال المباشرة»، و«اتباع إرشادات» اللجنة الأولمبية الدولية بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.