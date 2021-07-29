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في أول لقاء حصري لهما، عقب الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، يحل اللاعب سيف عيسى واللاعبة هداية ملاك ضيوفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، غدا الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءً، على قناة CBC.

تأتي استضافة «هداية وسيف» للاحتفال بهما على خليفة الأداء المميز في الأولمبياد، حيث حققت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات (وزن 67 كجم) بأولمبياد طوكيو بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركاتها الأولمبية، بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

كما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو (وزن 80 كجم)، بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.

https://www.facebook.com/268809099950451/posts/2147009185463757/