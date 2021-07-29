الاهلي (0) اسوان (0) .. بث مباشر - لحظة بلحظة فى الدورى المصرى 2021

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يوفر «المصري اليوم» لزواره خدمة متابعة مباراة الاهلي واسوان مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.
ويواجه المارد الأحمر منافسه زهرة الجنوب ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 17 لمباريات الدوري المصري الممتاز.
وأعلن بيتسو موسيماني تشكيل الاهلي امام اسوان وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: على لطفي.
خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول.
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي «أفشة»- محمود عبدالمنعم كهربا.
المهاجم الصريح: محمد شريف.
بدلاء الاهلى امام اسوان
حارس: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي - بدر بانون -
الوسط: حمدي فتحي - جونيور أجايي.
الهجوم: مروان محسن - والتر بواليا.
الاهلى واسوان بث مباشر اضغط هنا لمشاهدة اللقاء
في انتظار بداية بداية المباراة