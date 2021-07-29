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انطلاق «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» برعاية رئيس الوزراء 24 أكتوبر

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انطلاق «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» برعاية رئيس الوزراء 24 أكتوبر انطلاق «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» برعاية رئيس الوزراء 24 أكتوبر

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حددت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، موعد انطلاق الدورة الثالثة، في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة 24 دولة من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وكشف المخرج عمرو قابيل، أن الدورة الثالثة تقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار « جديدة.. مستقبل جديد»، وبدعم من وزارتي «الثقافة والشباب والرياضة» وهيئة تنشيط السياحة، وبمشاركة العديد من الجامعات المصرية.

وأوضح قابيل أن الدورة الثالثة من الملتقى تشهد لأول مرة تشكيل لجنة عليا لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالملتقى، والتي تتكون من د.حسام بدراوي رئيسا، وعضوية كل من الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، ود.أيمن الشيوي، والكاتبة ضحى عاصي، ود.دينا أمين رئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، د.سمر سعيد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، وأمين عام الملتقى، والمخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى.

وأكدت سمر سعيد، أنه تم غلق باب استقبال العروض المشاركة بالملتقى في 1 يوليو 2021، وانتهت لجنة المشاهدة من اختيار العروض التي تشارك في الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر المقبل، ويتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2018 انطلقت الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية، كأول حدث من نوعه في مصر يلقي الضوء على قطاع فني قوي يعتبر رافدا أساسيا من روافد الفن والثقافة في أي مجتمع وهو المسرح الجامعي، وذلك لإتاحة الفرصة للعديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والفنانين والباحثين في مجال المسرح الجامعي ليتألقوا، ويتباحثوا، ويتدربوا، ويطوروا من قدراتهم الفنية من خلال الاحتكاك بمختلف الثقافات والتعرف على إبداعات الآخرين الفنية.

المصرى اليوم

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