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جى بي سي نيوز - : قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن موضوع تدريب الاطباء ليس جديدا وتحدثنا في المجلس الطبي عن نظام التدريب ككل وناقشنا قضيتهم .

أضاف خلال لقاء مع لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب في وقت سابق إن هناك شوائب في النظام المتعلق بالرواتب والاجور وهناك اطباء لا يقبضون شيئا ويدفعون رسوم تعليم عال.

وتابع إن وجود بعض الاطباء من العاملين في المستشفيات بدون اجور يستدعي مراجعة كل برامج التدريب والتعليم .

وقال الهواري : إنه وبعد التدقيق بهذه المسألة ومناقشة واقع اطباء الاقامة والاختصاص تبين أن مستشفى معينا على سبيل المثال بحاجة ل 30 طبيب اقامة ، ولكن بسبب وجود اطباء كثر وحاجتهم للاختصاص يتم الاتفاق على اخذ اعداد أخرى غير مدفوعة الاجر لتكون قادرة على الحصول على التخصص ، بمعنى أن مبدأ الحاجة هو الاساس وعليهم ان يخضعوا لهذه البرامج لأن الحاجة لا تستدعي وجودهم أصلا ، وهذا هو تبرير المؤسسات الطبية التي يعمل بها هؤلاء ، ولكن بالنسبة لنا ، فإنه قد لا تكون هذه الفرضية صحيحة .

وتابع : إن برامج التعليم والتدريب ، عندما تتقدم اي مؤسسة لتقديم برنامج اقامة او اختصاص يتم دراسة البرنامج كما هو موصوف بالخطة ثم تقوم اللجنة بالتوصية بشأنه .

وابدى وزير الصحة موقفه من هذه القضية قائلا : إنه لا يجوز أن يقوم أي شخص بعمل بدون اجر خاصة وأن هذا العمل يولد اجورا لهذه المؤسسة ، اذن لا يجوز ان يعمل بدون أجر .

وكشف إنه تحدث مع القطاع الخاص والخدمات الطبية وقال إننا بحاجة ألى دراسة اكبر لهذا الموضوع .

وخلال اللقاء شدد رئيس لجنة الصحة الدكتور احمد السراحنة على ضرورة منح هؤلاء الاطباء رواتب ولا يجوز أن يعملوا مجانا ، مؤكدا وقف مثل هذه البرامج المجانية ، بينما طرح ممثل المستشفيات الخاصة وجهة نظره بأن المستشفيات توسعت في أعداد الاطباء لصالح الاطباء وأن هؤلاء الاطباء يخضعون لصندوق الاخطاء الطبية ويتقاضون اجورا ، ، وجرى نقاش مطول بحضور محمد العبد اللات أمين عام المجلس الطبي و عدنان الدهامشة كممثل عن وزارة العمل وأعضاء لجنة الصحة حيث شارك في النقاشات النواب فراس القضاة ، وهايل عياش وفريد حداد وغيرهم .

المدينة نيوز سجلت حديث الهواري واليكموه بالفيديو :





المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا