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هادي يصل الرياض بعد استكمال فحوصاته الطبية المعتادة في أمريكا

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هادي يصل الرياض بعد استكمال فحوصاته الطبية المعتادة في أمريكا هادي يصل الرياض بعد استكمال فحوصاته الطبية المعتادة في أمريكا

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عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس، إلى العاصمة الرياض قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب رحلة علاج استمرت شهرًا.

وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن هادي عاد إلى الرياض، قادما من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية «بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة».

ويسافر هادي بشكل شبه سنوي لإجراء فحوصات طبية دورية في أمريكا تستغرق عدة أسابيع، ثم يعود إلى مقر إقامته المؤقتة في الرياض.

ويعاني الرئيس اليمني، منذ عام 2011، من مشكلة في القلب تدفعه لإجراء فحوصات سنوية في الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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