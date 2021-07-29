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وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الشيخ عبيد بنبروه غدًا

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وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الشيخ عبيد بنبروه غدًا وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الشيخ عبيد بنبروه غدًا

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، غدا الجمعة، مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه بالدقهلية.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا غدًا الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1562 مسجدا، منها 1437 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و125 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشيخ عبيد– مدينة نبروه

2. أبو السيد– ميت تمامة– مركز منية النصر

مديرية أوقاف البحيرة

3. مسجد قرية قطب عوض الشهيرة(البيبانية)– أبوحمص

4. الرياح الكبير– سنباده- المحمودية

5. الكبير قرية الناضوري– الهلباوي– كفر الدوار

6. عزبة النصر– طلمبات– برسيق أبوحمص

مديرية أوقاف الشرقية

7. النور بقرية المجازر– مركز منيا القمح

مديرية أوقاف قنا

8. الرحمن الرحيم- قرية الشاورية– مركز نجع حمادي

9. السلام– قرية البياضية– بالجبلاوي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الزهيري– البحري- سيدي سالم غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد حجازي بالهلباوي– كفر الدوار

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد تنمية المجتمع (أبو مأذنتين)– مدينة القوصية

المصرى اليوم

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