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«سانا»: قتيلان وجرحى بقذائف أطلقها إرهابيون على أحياء درعا جنوب سوريا

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«سانا»: قتيلان وجرحى بقذائف أطلقها إرهابيون على أحياء درعا جنوب سوريا «سانا»: قتيلان وجرحى بقذائف أطلقها إرهابيون على أحياء درعا جنوب سوريا

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ذكرت وكالة «سانا» السورية للأنباء أن مدنيين قتلا بينهما طفل برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء مدينة درعا جنوبي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل مجهول الهوية، وأن القذائف سقطت في ساحة بصرى، وحي السحاري.

وكانت «سانا» أعلنت في وقت سابق أن «المجموعات الإرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون» وأن إحدى القذائف سقطت على المشفى الوطني ما تسبب بحدوث أضرار في قسم الكلية فيه.

المصرى اليوم

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