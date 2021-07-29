هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا بيتي..ولم أتردد في قبول المهمة

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أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن العلاقة بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة النائب محمد أبوالعينين، أكبر من اختزالها في علاقة عمل فقط.

وقال هيثم شعبان، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن سيراميكا كليوباترا بيته، ويشعر بروح الأجواء الأسرية بين جدرانه.

وأكد المدير الفني الجديد أنه لم يتردد في قبول دعوة إدارة النادي بشأن عودته لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر لم يستغرق ثوانٍ معدودة، معتبرًا الدعوة أمر تكليف ولا يمكن التفكير فيه، خاصة وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أنه شريك كامل في تكوينه، واختيار كل عناصره.

وأضاف: «أعلم صعوبة المهمة، وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي سيراميكا كليوباترا، سواء بسبب الغيابات طويلة المدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب الإصابات، أو وضعية الفريق في جدول الدوري العام، نتيجة غياب التوفيق خلال الآونة الأخيرة».

وأردف: «نستهدف مبدئيًا تحسين النتائج وإعادة ترتيب الأوراق، بشكل يعيد الفريق لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري، والارتقاء بطموح اللاعبين، من أجل الوصول لأفضل مكانة خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري العام، وسنبدأ من اليوم في اعادة تقييم الموقف وفرض حالة من التركيز».

واكمل: «أثق في التزام كل اللاعبين، وإدراكهم لحساسية المرحلة الراهنة، وسط سباق محموم في القمة، وصراع محتدم في القاع، مما يضفي صعوبات كبيرة على كل المباريات، بصرف النظر عن أسماء المنافسين ووضعيتهم في جدول المسابقة».

واختتم هيثم شعبان، تصريحاته بتوجيه الشكر لضياء السيد المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا على الفترة التي قاد خلالها مسيرة الفريق، مشيرًا إلى أنهم بذل كل ما في وسعه، وغياب التوفيق لا يقلل أبدًا من شأن الجهاز الفني السابق.