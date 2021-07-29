تشكيل الاهلى واسوان اليوم.. كهربا وشريف يقودان هجوم الأحمر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة 18 من منافسات الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: على لطفي.
خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول.
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي «أفشة»- محمود عبدالمنعم كهربا.
المهاجم الصريح: محمد شريف.
بدلاء الاهلى امام اسوان
حارس: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي - بدر بانون -
الوسط: حمدي فتحي - جونيور أجايي.
الهجوم: مروان محسن - والتر بواليا.