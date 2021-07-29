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تشكيل الاهلى واسوان اليوم.. كهربا وشريف يقودان هجوم الأحمر

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تشكيل الاهلى واسوان اليوم.. كهربا وشريف يقودان هجوم الأحمر تشكيل الاهلى واسوان اليوم.. كهربا وشريف يقودان هجوم الأحمر

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أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة 18 من منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي «أفشة»- محمود عبدالمنعم كهربا.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

بدلاء الاهلى امام اسوان

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي - بدر بانون -

الوسط: حمدي فتحي - جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن - والتر بواليا.

المصرى اليوم

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