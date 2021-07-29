السجن 10 سنوات لاثنين وسنة مع الإيقاف لـ27 متهمين بتزوير محررات رسمية بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، الخميس، بالسجن 10 سنوات على متهمين وسنة مع إيقاف التنفيذ على 27 آخرين، في واقعة اتهامهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستمارات نجاح منسوبة لجهات حكومية.

تعود أحداث القضية رقم 1916 لسنة 2018 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 61 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، 29 متهما إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستمارات نجاح ونسبها زورًا لجهات حكومية.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الـ28 اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية «استمارات نجاح»، ونسب تلك المحررات زورًا للجهات الحكومية، وذلك عن طريق الاصطناع، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة، والذي دون كل تلك البيانات في المحررات، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لمختصين بتلك الجهات، ومهرها بأختام مزيفة، وذلك بواسطة «حاسب آلي، طابعة، وحدة تخزين» ضُبطت بحوزته.

وتبين أن المتهمين من الأول للثالث اشتركوا في ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن «شهادة بإلغاء تكليف، شهادة تسجيل طبيب حر، شهادة خبرة، مستخرج سجل شعبة الطواريء والحالات الحرجة، ثلاث استمارات امتحان دبلوم، بيان حالة وظيفية، خطاب موجه لجامعة المنوفية»، ونسبها زورًا لجهات حكومية مختلفة، وتبين أن التزوير تم بطريق الاصطناع، كما تبين أن المتهمين الأول والتاسع والعشرين اشتركا في تزوير محررات رسمية عبارة عن «مستخرج رسمي من سجل شعبة عامة وزارة الصحة والسكان، شهادة امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية»، ونسبها زورًا لجهات حكومية «وزارة الصحة والسكان، إدارة المعاهد الفنية الصحية»، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.