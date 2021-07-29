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أميرة سيد مكاوي: كنت أقرأ لوالدي وسأطرح كتابًا عنه قريبًا

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أميرة سيد مكاوي: كنت أقرأ لوالدي وسأطرح كتابًا عنه قريبًا أميرة سيد مكاوي: كنت أقرأ لوالدي وسأطرح كتابًا عنه قريبًا

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حلت الكاتبة أميرة سيد مكاوي ضيفة على الإعلامية ياسمين نور الدين في برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا للحديث عن أعمالها الروائية والحياة في منزل والدها الراحل.

وقالت أميرة سيد مكاوي، إنها فخورة وسعيد وممتنة بأنها ابنة المغني والموسيقي الراحل سيد مكاوي الذي يتمتع بشعبية وحب كبير من قبل الجمهور في كل مكان.
وأوضحت أميرة سيد مكاوي أنها لم تعان بشكل كبير من فكرة أنها أحد أبناء المشاهير، لكن حينما يعلم أي شخص هويتها ترتسم على وجهة ابتسامة تسعدها، وتتلقى محبة إضافية بدون أي مجهود.

وتحدثت أميرة مكاوي في جروب الماميز عن الحياة في منزل سيد مكاوي ووالدتها التي كانت فنانة تشكيلية تحب القراءة بنهم والرسم، وكانت العنصر الحازم في المنزل في مقابل حنية الوالد المفرطة.

ووصفت أميرة مكاوي منزل والدها بأنه كان مختلف مليء بالثقافة وحب القراءة والموسيقى، ويتردد عليه أصدقاء والدها من مختلف المجالات الفنية والثقافية والحرفية أيضا وكانت تجلس معهم وتتعلم العديد من الأمور الحياتية المختلفة.

وأشارت أميرة سيد مكاوي إلى أن والدها كان يعرف ملامحها وقادر على وصفها دون أن يراها لدرجة جعلتها تشكك في عدم قدرته على الرؤية وهي في سن صغيرة.
وأعلنت أميرة مكاوي عبر جروب الماميز إنها بصدد كتابة رواية أخرى، وجمع المقالات التي كانت تكتبها عن والدها وإضافة بعض التفاصيل عليها لطرحها في كتاب قريبًا.

وكشفت أميرة سيد مكاوي إلى أن مهنة الكتابة منحت لها عن طريق حب القراءة التي اعتادت عليها منذ صغرها، لأن والدها كان محب للقراءة وكان يطلب منها قراءة كتب كبيرة له وهي في سن صغيرة.

المصرى اليوم

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