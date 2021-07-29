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الاتحاد التونسي للشغل يعدّ خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة

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الاتحاد التونسي للشغل يعدّ خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الاتحاد التونسي للشغل يعدّ خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة
استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري

الاتحاد التونسي للشغل يعدّ خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة

ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم (الخميس)، أنه يعكف على إعداد خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وأنه سيقدمها للرئيس قيس سعيد.

وبيّن مسؤولون نقابيون أن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري، لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يعلن "سعيد" حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها الأحد الماضي عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وبدت شوارع المدن التونسية هادئة اليوم، بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن، وبعد أن فرض "سعيد" إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان، ومنها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، اتهمت "سعيد" بتدبير انقلاب؛ فقد تجنب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة لأفعال الرئيس، لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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