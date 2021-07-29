سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح خلال هجوم فاشل في الجوف

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الجيش اليمني ألحق بالميليشيا خسائر في المعدات

كسر الجيش الوطني اليمني، ورجال المقاومة الشعبية اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية برط العنان في محافظة الجوف.

وأوضح رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر حرس حدود العميد هادي حمران الجعيدي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش الوطني بجبهة القعيف، لكنها تلقت رداً قاسياً ومنيت بهزيمة ساحقة، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وبين "الجعيدي" أن جنود الجيش الوطني كسروا الهجوم في اللحظات الأولى من المواجهات، التي انتهت بسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح.