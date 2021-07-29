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له فوائد سحرية.. هل سمعت من قبل عن مشروب الحليب بالكركم؟

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له فوائد سحرية.. هل سمعت من قبل عن مشروب الحليب بالكركم؟ له فوائد سحرية.. هل سمعت من قبل عن مشروب الحليب بالكركم؟

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يعرف مشروب الحليب بالكركم بالمشروب الذهبي، وذلك ليس فقط بسبب لونه الجذاب، لكن أيضا لما يمنحه من فوائد صحية كثيرة لمن يحرص على تناوله.

تحسين عملية الهضم

يعمل الزنجبيل والكركم، الموجودان في المشروب الذهبي، على تخفيف عسر الهضم، كما يساعد الكركم أيضًا في تخفيف الأعراض التي تظهر على المصابين بـ التهاب القولون التقرحي.

تقوية العظام

يحتوي المشروب الذهبي على كميات وفيرة من فيتامين د، ما يسهم في بناء هيكل عظمي قوي والحفاظ عليه، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

فوائد الكركم مع الحليب المحتملة

هناك عدد من الفوائد الأخرى التي يمكن أن يقدمها الحليب الذهبي، ولكن مازالت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتأكد من التاثير الأكيد له، ومن هذه الفوائد ما يلي

تحسين الحالة المزاجية

يحسن مركب الكركمين الموجود في هذا المشروب الحالة النفسية، وتقليل أعراض الاكتئاب.

تعزيز عمل القلب

تمتاز المكونات الرئيسية في مشروب حليب الكركم، مثل القرفة والكركم والزنجبيل، بخصائص المفيدة لعمل القلب، ويعتقد العلماء أنها قد تحمي من الإصابة بأمراض القلب.

خفض مستوى سكر الدم

تعمل القرفة والزنجبيل، وهما مكونان رئيسيان في الحليب الذهبي، على خفض مستويات السكر في الدم ويحسنان من حساسية الأنسولين.

كيفية إعداد المشروب الذهبي

يمكن إعداده بسهولة في المنزل عن طريق تحضير المكونات التالية:

نصف كوب من الحليب غير المحلى- 1 ملعقة صغيرة من الكركم- 1 قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور، أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة- ملعقة صغيرة من العسل- بعض الفلفل الأسود.

ثم نتبع الخطوات التالية:

اخلط جميع المكونات في وعاء صغير.

اترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

تصفية المشروب في الكوب من خلال مصفاة دقيقة.

يُقدم ساخناً مع رشة من القرفة.

يمكن حفظ المشروب في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام، مع تسخينه عند الشرب.

المصرى اليوم

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