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«شباب ضد التحرش» تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات في الإسكندرية (صور)

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بدأت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه، تنفيذ دورة تدريب مدربين TOT وإعداد كوادر شبابية في إطار مشروع «شباب ضد التحرش»، بالشراكة مع GIZ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في الاسكندرية الخميس.

وقالت «الشريف»، أن الدورة يشارك فيها ٣٠ متدرب شباب وفتيات بورش عمل تطبيقية بمركز التعليم المدني بالشلالات وذلك وفقا للتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدورة تختتم فعالياتها 1 أغسطس المقبل.

وأوضح أن الهدف من الدورة هو تأهيل كوادر شبابية للإستفادة منها لتنمية المجتمع ولرفع الوعي لقضايا التحرش والعنف القائم على النوع الإجتماعي، مشيرة إلى أن مراحل برنامج اعداد المدربين خلال أيام الدورة يتكون من ثلاث ورش عمل يقوم بالتدريب فيها مساعدين المدربين تحت اشراف كبار المدربين وتهدف هذه المرحلة إلى، تحديد الاحتياجات التدريبيه لمجموعة مساعدين المدربين، والتاكيد على مفاهيم النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع، وآٔليات مناهضة الجنسي والتوعيه المجتمعيه حول موضوعات النوع الاجتماعي، والتأكيد على مفاهيم المساحة الامنه والحقوق الاساسيه الانسان والحقوق التي يدعمها مشروع شباب ضد التحرش .

ولفتت إلى أنه يتم عمل متابعه فنيه عاليه المستوي للكوادر الشبابيه المشاركه كمساعد مدرب بهدف اختيار الكوادر المؤهلة للالتحاق بمرحلة إعداد المدربين وذلك بمشاركة مجموعه من شباب محافظة الاسكندريه المرشحين، حيث يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على خدمة قضايا المجتمع وتنمية الوعي لدي شباب .

"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)
"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)
"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)
"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)
"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)
"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)
"شباب ضد التحرش" تواصل فعالياتها بدورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات بـ"مدربين TOT" فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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