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أطلقت فرقة «واما»، والتي تضم أربع فنانين وهم أحمد فهمي ونادر حمدي ومحمد نور وأحمد الشامي، أحدث أغانيهم بعد غياب سنوات كفرقة عن الساحة الغنائية.

حيث تعاونت الفرقة مع عزيز الشافعي الذي كتب الأغنية ولحنها، وتوما وهو من تولى مسؤولية التوزيع الموسيقي والميكساج والماستر، فيما أخرج فيديو الأغنية شادي قاسم.

وخرجت الأغنية تحت عنوان «نجمة معدية»، والتي تحكي قصة مرور فتاة جميلة بسيارتها بجوار أعضاء فرقة «واما»، ليقعون في غرامها ما يدفعهم لإتباعها حتى يصلون إلى الساحل الشمالي.

وتقول بعض كوبليهات الأغنية: «نجمة معدية ودي غير الكل معدية دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه.. فجأه لقينا نفسنا في الساحل عالي الجو الجو عالي».

حصدت الأغنية نسبة مشاهدة عبر قناتهم الرسمية بـ«اليوتيوب» حوالي 400 ألف مشاهدة، خلال الـ20 ساعة الماضية منذ إطلاقها.

واعتادت الفرقة الغياب سنوات ثم العودة بمفاجأة غنائية تجمع الأربعة فنانين معًا، وكانت آخر أغاني جمعتهم سويًا في عام 2019.

وفي ذلك العام، أطلقوا ألبوم غنائي يحمل اسم «الصيف ابتدى»، وشملت حوالي 13 أغنية، من بينهم: «بنتهرب» و«فطومة» و«على فكرة» و«الصيف ابتدى».

ويعتبر رصيد الفرقة من الألبومات الغنائية ليس كثيرًا، حيث أطلقوا منذ بداياتهم حوالي أربعة ألبومات وبين الألبوم والثاني عدد من سنوات من الاختفاء، وهي «يا ليل» 2003 و«يا غالي عليا» 2005 و«رايحه جايه» 2010 و«كان يا مكان» 2015 وآخرهم «الصيف ابتدى» 2019.

أما الأغاني المنفردة للفرقة تجاوزت 12 أغنية، و«واما» هي فرقة موسيقية، كانت في الأساس فريق عزف موسيقي فقط وانطلقت 1998 ثم تحولت إلى فريق غنائي يشبه الفرق الأجنبية الـ«Boy Bands» في أمريكا وأوروبا ولكن للغناء باللغة العربية، كان أول ظهور للفرقة تحث اسم «واما» في 2003.

وحينما بدأت شهرتهم تتسع انشغل كل فرد من الفريق في تحرير مواهبهم وتكثيف أنشطتهم الفنية، بالدخول إلى عالم التمثيل والتلحين والتوزيع الموسيقي إلى أن يجتمعون معًا للغناء كفرقة، لذا أصبحت مسيرتهم الفنية كفرقة بين الظهور والاختفاء حتى قرروا العودة بأغنية بلون جديد يمزج بين الحيوية والرومانسية المعهودة منذ ساعات.