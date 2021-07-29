بث مباشر .. الاهلي واسوان الان فى الدورى المصرى 2021 على قناة اون سبورت

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الأهلي المصري يخوض لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره أسوان في الدوري المصري الممتاز 2021 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021.

الاهلى واسوان مباشر اضغط هنا لمشاهدة اللقاء

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة أسوان مساء غدٍ في الدوري الممتاز.