أخبار عاجلة

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بث مباشر .. الاهلي واسوان الان فى الدورى المصرى 2021 على قناة اون سبورت

Print
بث مباشر .. الاهلي واسوان الان فى الدورى المصرى 2021 على قناة اون سبورت بث مباشر .. الاهلي واسوان الان فى الدورى المصرى 2021 على قناة اون سبورت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الأهلي المصري يخوض لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره أسوان في الدوري المصري الممتاز 2021 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021.

الاهلى واسوان مباشر اضغط هنا لمشاهدة اللقاء

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة أسوان مساء غدٍ في الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: على لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على أسوان في مباراة اليوم، لمواصلة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لاعبو الزمالك والجهاز الفني يتفقدون أرضية استاد الإسماعيلية

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يتفقدون أرضية استاد الإسماعيلية

وصول فريق الأهلي إلى ستاد الإسكنتدرية لمواجهة الإسماعيلي

وصول فريق الأهلي إلى ستاد الإسكنتدرية لمواجهة الإسماعيلي

كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية

كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية

عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية

عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية